Thesocialpost.it - Riccardo Branchini scomparso nel nulla, le parole alla cugina prima di sparire: “Ho dei problemi”

Leggi su Thesocialpost.it

di scomparire in circostanze ancora avvolte nel mistero,era stato assegnatario di una borsa di studio per un viaggio di studio a Dublino. Era accompagnato dal suo gruppo di amici storici e dall’ex compagno di scuola Khalil. Durante una puntata della trasmissione “Chi l’ha visto?”, Khalil ha ricordato che aveva trascorso il giornodella scomparsa condurante una gita a Urbino. “Io sono tornato a casa – ha detto Khalil – mentre lui è rimasto con gli altri. Non sembrava affaticato o teso”.Leggi anche: Botricello, migliorano le condizioni della bimba caduta da una finestra: la madre si è suicidataTuttavia, come confermato dagli stessi amici,sembrava sentirsi sempre più isolato dsua cerchia. Il 19enne aveva espresso il suo disagio e i suoi compagni cercavano di includerlo di più nelle varie attività.