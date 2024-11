Sport.quotidiano.net - Rari Nantes e quella voglia di stupire. Posterivo: "Sarà un torneo stimolante"

Girone Sud doveva essere e girone Sud. Parma esclusa, l’altra emiliana che al pari dellaè stata inserita nel girone Sud di serie A2 di pallanuoto, in vista del campionato la formazione del confermatissimo Andreaguarda a quelle che saranno le lunghe e impegnative trasferte che l’attendono. Manca ancora molto all’inizio del campionato, il cui via verrà dato il 19 gennaio con il derby casalingo, allo Sterlino, proprio con Parma, poi via al tour per l’Italia. Si comincia dalla tappa marchigiana di Tolentino il 26 gennaio e dadi Napoli, con le Lions la settimana successiva il 2 febbraio. Seguiranno la sfida interna con la Vis Nova Roma del 9 febbraio,in casa delle marchigiane del Moie il 16, di nuovo in casa il 23 con la corazzata Civitavecchia e infine a chiudere il girone di andata il 2 marzo contro le campane del Volturno.