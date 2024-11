Cityrumors.it - Processo Turetta, la famiglia Cecchettin chiede un maxi-risarcimento

Leggi su Cityrumors.it

Il padre di Giulia appena ascoltato la requisitoria della difesa ha detto di sentirsi “umiliato da quanto detto in aula”Una storia che è ancora negli occhi e nel cuore di tante persone. E sempre resterà per quanto successo a Giulia. Non sono giorni facili per lache sta assistendo e vivendo in prima persona il, l’uomo che ha tolto la vita in maniera premeditata alla povera Giulia., laun(Ansa Foto) Cityrumors.itE quanto è successo nel giorno previsto alla difesa non gli sono piaciute per niente le parole dell’avvocato difensore su Filippo, tanto che il padre di Giulia, Ginoha detto che si è “sentito umiliato, è stato un ulteriore schiaffo”. Il papà di Giulia, il giorno dopo l’arringa degli avvocati di Filippo