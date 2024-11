Sport.quotidiano.net - Pisa, confermata la vittoria a tavolino. I giudici chiudono così il caso-Desogus

Si chiude una lunga vicenda di giustizia sportiva durata complessivamente tre mesi. Ieri infatti è arrivata la decisione finale, al terzo grado grado di giudizio, precisamente al collegio arbitrale del Coni, per il ‘’, in merito a Cittadella-dello scorso 27 agosto. Durante il match, terminato 1-1 sul campo, il giocatore Jacopo, schierato nel secondo tempo, non compariva tra le note, venendo aggiunto soltanto a partita in corso.infatti era entrato al 26’ del secondo tempo al posto di Rabbi, venendo anche ammonito. Il regolamento è molto chiaro e, nonostanteavesse titolo di giocare, poiché facente parte della rosa, non è possibile inserire un nome nella lista a gara in corso, come da regola numero 3 del gioco del calcio. Il tribunale federale, il 5 settembre scorso, aveva confermato il risultato dando comunque ragione al, con una semplice multa per la società.