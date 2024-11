Cityrumors.it - Palmaroli (Osho), tra Papa Francesco e la cultura di destra

Leggi su Cityrumors.it

L’autore satirico Federicoha parlato del suo ultimo libro (e non solo) in un’intervista a Il TempoÈ una copertina diversa dalle precedenti, quella del nuovo libro di Federico, in arte. Se nei precedenti c’erano dei personaggi politici, infatti, stavolta il dissacrante autore satirico ha scelto, che mentre apre le porte del Vaticano in occasione del Giubileo del 2015, pronuncia le parole “Nun fate caso ar disordine”.), trae ladi(Ansa Foto) – Cityrumors.it“Nei precedenti quattro volumi – ha raccontato in una lunga intervista concessa a ‘Il Tempo’ – in copertina apparivano altrettanti capi di governo o leader di partito (Draghi, Meloni, Schlein). Quest’anno ho ritenuto di non ripetermi, anche perché la Meloni è saldamente al potere e non avrei potuto riproporla per la seconda volta consecutiva.