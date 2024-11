Universalmovies.it - Oceania 2 | Quasi 60 milioni in apertura al Box Office USA

L’esordio al BoxUSA di2 si avvia ad essere stellare, con alcuni record già pronti ad essere infranti.Soprannominato già “Moanapocalypse” per il suo sicuro stravolgimento al botteghino USA,2 ha raccolto mercoledì un incasso stimato di 57,5di dollari, comprese le anteprime del martedì (13,8). Secondo gli analisti (via THR), il nuovo film Disney Animation potrebbe raccogliere nei cinque giorni del weekend del Ringraziamento una cifra stellare di 175, se non di più!In attesa di ottenere stime più precise, il film Disney ha già distrutto una buona dose di record: Il Miglior Giorno d’esordio per un film Walt Disney AnimationIl terzo Giorno d’esordio più grande per qualsiasi titolo animato dietro Gli Incredibili 2 e Inside Out 2Il Terzo Giorno d’esordio più grande del 2024 fino ad oggi dietro Deadpool & Wolverine e Inside Out 2Un altro record che2 potenzialmente potrebbe rompere riguarda la Migliordel Ringraziamento di tutti i tempi, ma anche quello relativo al Migliordi sempre per un weekend da cinque giorni.