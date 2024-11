Tuttivip.it - “Nuova concorrente, la più bella d’Italia”. Il Grande Fratello ora vola altissimo: entra lei

Leggi su Tuttivip.it

Il, edizione non italiana, sembra trovarsi a un punto critico. Secondo quanto emerso online, la produzione si sarebbe data un paio di settimane per capire se il programma può risalire negli ascolti o se sarà inevitabile una chiusura anticipata. Per cercare di darelinfa al reality, gli autori hanno deciso di ampliare il cast con nuovi ingressi, a partire da una figura di spicco: Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021. La notizia è stata anticipata da Davide Maggio.Zeudi, ventitreenne di Napoli, si presenta come una giovane determinata e piena di interessi. Diplomata al liceo scientifico, attualmente studia Sociologia e sogna di lasciare il segno nel mondo della moda, diventando imprenditrice. Oltre a essere una modella, ha una passione per il calcio, il disegno e la musica.