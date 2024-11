Oasport.it - NBA, i risultati della notte (28 novembre): Harden, LeBron James e Jalen Green show. Super Fontecchio, ma i Pistons perdono

Ben 14 le partite disputate nella lungaNBA andata in scena sui parquet a stelle e strisce. La carrellata è particolarmente lunga anche perché la programmazionelega professionistica americana ha reso la prossimatotalmente priva di incontri.La miglior performance tra quelle individuali viste in giornata, a livello realizzativo, ce l’ha, che trascina i Los Angeles Clippers (12-8) al successo per 96-121 contro i Washington Wizards (2-15) ormai in caduta libera. Per la barba più notalega 43 punti; 18 e 16 rimbalzi per Ivica Zubac, dall’altra parte 17 di Malcolm Brogdon e Jonas Valanciunas. Anche gli Houston Rockets (14-6), sebbene al supplementare,ano una franchigia in chiarissima crisi, i Philadelphia 76ers (3-14): 115-122 il finale con 41 die 22 con 14 rimbalzi di Alperen Sengun a controbattere i 39 con 10 assist di Tyrese Maxey.