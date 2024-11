Dailymilan.it - Milan, Carlo Pellegatti: Paulo Fonseca non ha migliorato la difesa!

criticasottolineando come il suo arrivo non abbiala fase difensiva del. Le dichiarazioni del giornalistanon è ancora riuscito a migliorare la fase difensiva. Il giornalistanon ha dubbi: l'allenatore portoghese non ha al momento risolto le difficoltà del reparto arretrato del.Una difficoltà che la squadra sta vivendo dalla passata stagione con Stefano Pioli. Un problema rimasto – per ora – senza soluzione anche con il cambio allenatore.L'analisi diai microfoni di TMW Radio dopo la vittoria esterna dei rossoneri per 3-2 sul campo dello Slovan Bratislava:Non si sta migliorando la fase difensiva, ma ce la portiamo dietro dalla fine dell'anno scorso: ladelcontinua a preoccupare nonostante il successo contro lo Slovan Bratislava