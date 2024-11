Liberoquotidiano.it - "Magistratura servente al potere dominante": Musolino, le sparate della toga rossa contro il governo

"Si vuole un magistrato chiuso nella torre d'avorio, dotato di un'imparzialità tanto apparente quanto inesistente, che origlia il dibattito giuridico anziché esserne protagonista consapevole, e dunque meno attrezzato a tutelare i diritti delle parti coinvolte nel processo, pm o giudice che sia": l'accusa alMeloni arriva da Stefano, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario didemocratica, contrario al decreto legge che prevede un'azione disciplinare per i magistrati che non si astengono dai procedimenti "quando sussistono gravi ragioni di convenienza". Nell'intervista al CorriereSera, quando il giornalista Giovanni Bianconi gli ha chiesto come si possa garantire l'assenza di pregiudizi quando un magistrato critica una legge e poi si rifiuta di applicarla, lui ha risposto facendo l'esempio di "Silvia Albano, la giudice e presidente di Md finita nel mirino proprio per una presunta anticipazione di giudizio - ha detto-.