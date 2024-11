Thesocialpost.it - “Loro due al posto di Signorini”. Rivoluzione al Grande Fratello: la nuova coppia di conduttori

Un’imprevista novità si profila all’orizzonte per il, e questa volta riguarda il suo conduttore Alfonso, che potrebbe essere sostituito. Due nuovi volti sarebbero pronti a prendere il suonella conduzione del popolare reality di Canale 5, portando con sé un cambiamento significativo, resosi necessario per i deludenti ascolti del programma.Leggi anche: Catanzaro, disabile bloccato dall’arbitro: non può seguire la partita da bordocampo. Intervengono i carabinieriInfatti, ilnon sta riscontrando il successo sperato in termini di audience, e Mediaset starebbe quindi considerando di sostituire. I due potenziali nuoviavrebbero il compito di rivitalizzare lo show e attiraremente l’interesse del pubblico. Non si può escludere, però, che alla fine solo uno di essi venga effettivamente scelto.