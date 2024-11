Linkiesta.it - La Russia sta bombardando l’infrastruttura energetica ucraina

Giovedì mattina l’aeronauticaha lanciato un allarme a livello nazionale per il rischio di bombardamenti mirati alle infrastrutture energetiche e alle città in tutto il paese da parte del Cremlino, costringendo l’aziendastatale Ukrenergo a introdurre blackout di emergenza per prevenire ulteriori danni al sistema già fragile nelle regioni di Kyjiv, Odesa, Dnipro e Donetsk. Il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko ha definito questa operazione una «massiccia offensiva» contro la retenazionale, resa ancora più grave dalle temperature prossime allo zero che rendono ancora più drammatiche le conseguenze per la popolazione.Secondo i dati ufficiali, laha effettuato circa millecinquecento attacchi aerei negli ultimi giorni, colpendo quasi la metà delle regioni del paese.