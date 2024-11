Lettera43.it - La consigliera Ghio pronta a parlare della violenza subita: «Dirò al pm chi è stato e dov’è successo»

Francescacon il pm Federico Panichi, a cui èassegnato il fascicolo persessuale aggravata aperto dopo la denuncia in aula a Genovastessacomunale. Lo ha annunciato tramite l’avvocato Michele Ispodamia, legaledonna: «al pm chi èe dove è». Il difensore ha poi sottolineato: «I raccontimia assistita saranno ampiamente riscontrati con dettagli molto precisi».comunalelista Rossoverde, durante un Consiglio a Genova, ha denunciato di essere stata violentata a 12 anni.Il rischio prescrizione e la chiamata di MeloniIl rischio è che il reato possa essere andato già in prescrizione. Gli abusi, ha spiegato Ansa, sono andati avanti per anni ma sarebbero finiti prima del 2012. Proprio in quell’anno è entrata in vigore la legge che raddoppia i tempi per la prescrizione di questi reati.