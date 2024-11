Thesocialpost.it - “Io stuprata a 12 anni”. Meloni telefona a Francesca Ghio dopo la drammatica rivelazione

La vita di, 31, madre di una bambina di un anno, ha subito un cambiamento radicaleaver assunto il ruolo di consigliera comunale con la lista Rossoverde, in seguito alla sua esperienza come portavoce di Fridays for Future. Da martedì, però, tutto è diverso.Questa volta, è stata una scelta consapevole, contrariamente a quanto accaduto quando, a dodici, subì violenza da un amico di famiglia.ha deciso di condividere la sua storia, inserendola in un contesto caratterizzato da rivendicazioni e battaglie delle donne contro una cultura patriarcale ancora profondamente radicata nella società italiana. “A 12sono stata” sono state le sue prime parole nell’aula silenziosa del consiglio comunale di Genova martedì pomeriggio.La sua denuncia ha riscosso grande attenzione nazionale.