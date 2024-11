Gaeta.it - Inaugurazione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona: un evento che celebra l’agricoltura

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ledihanno ufficialmente aperto i battenti con una cerimonia diche ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali. L’si svolgerà fino al 30 novembre e rappresenta un’importante vetrina per il settore agricolo, in particolare per quello lattiero-caseario. Con oltre 200 espositori provenienti da 20 paesi, la manifestazione si propone di mettere al centro innovazione, sostenibilità e l’interconnessione tra agricoltura, allevamento e turismo.Un taglio del nastro ricco di significatoLa cerimonia di apertura è stata presieduta dal Ministro per il Turismo, Daniela Santanché, insieme all’assessore regionale al, Alessandro Beduschi, e al presidente di, Roberto Biloni.