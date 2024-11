Quotidiano.net - Il missile Oreshnik e l’effetto Apocalisse. Putin: “Anche senza le testate nucleari polverizza tutto”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 novembre 2024 - Kiev, e sopratZelensky, sono nel mirino dei nuovi missili balistici, manon ha intenzione di sprecare il suo gioiello di morte: "La Russia non sparerà ai passeri con i cannoni" ha affermato lo stesso zar sottolineando così che non userà il nuovo messaggero di morte per obiettivi giudicati “minori”. L’in pochi minuti centra le capitali europee L', la sua velocità, le suemultiple indipendenti e sopratquel medio-raggio, circa 5.500 chilometri, che gli permetterebbero per arrivare a qualsiasi capitale europea in pochi minuti, è l'asso nella manica checercava dall’inizio della guerra in Ucraina, per vincerla e per spaventare veramente l'Occidente e la sua voglia di aiutare Kiev. La produzione in serie dell’E il numero uno del Cremlino, visto il successo del primo lancio in guerra del nuovoche ha raggiunto a oltre 13mila km/h la città ucraina di Dnipro giovedì 21 novembre, dopo essere stato lanciato da 800 chilometri di distanza dalla regione russa di Astrakhan, ne ha ordinato subito la produzione in serie.