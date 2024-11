Iodonna.it - Il maresciallo una ne pensa e cento ne fa: convince il capitano a partecipare al quiz di Rai 1. Con Giulia o con Vittoria?

La sesta puntata di Don Matteo 14 – dal titolo L’ultima consegna, in onda stasera alle 21.30 su Rai 1 – vede i protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica alle prese con omicidi etelevisivi. Da un lato, i delitti che agitano la tranquillità di Spoleto, dov’è ambientata la serie, puntualmente risolti con l’aiuto di Don Massimo. Dall’altro, la voglia di nuove avventure che contraddistingue ilCecchini. Ad aiutare quest’ultimo saranno i due ex innamorati Diego Martini e Vittoria Guidi. “Don Matteo 14”: la clip della nuova stagione su Rai 1 X Leggi anche › Nella quinta puntata “Don Matteo 14” saltano le nozze di Vittoria e (forse) torna Terence Hill Don Matteo 14, puntata stasera 28 novembre: anticipazioniIlCecchini (Nino Frassica) non sa proprio stare con le mani in mano e si cimenta in una nuova impresa.