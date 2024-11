Liberoquotidiano.it - "Fate pure i raffinati, cambia poco": Juve, Paolo Di Canio spiana Thiago Motta

Leggi su Liberoquotidiano.it

La solidità difensiva c'è, non manca, nonostante i tanti infortuni in stagione. Il gioco offensivo però latita, e così lafatica a creare occasioni e ad andare in rete. Da Birmingham, nel match di Champions con l'Aston Villa, è uscito un altro pareggio a reti bianche, come sabato scorso a San Siro con il Milan. Il gioco voluto dafatica, anche se i bianconeri sono a due punti dai primi otto posti che significherebbero qualificazione diretta. Nel finale il rischio di capitolare c'è stato per il gol di Rogers, annullato dal Var, ma sono troppe le lacune in fase offensiva, nonostante le tante attenuanti (come gli infortuni e la mancanza di Vlahovic) che hanno pesato non. Nonostante lo 0-0 possa starci contro l'Aston Villa, c'è chi critica duramenteper un gioco che latita.