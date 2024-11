È tornata | arriva la serie tv di Ilary Blasi L’annuncio su Netflix – Il video

Leggi su Open.online

Francesco Totti è ormai alle spalle. Dopo il successo (e caso mediatico) di Unica, uscita sunel novembre 2023,ritorna sulla piattaforma streaming con la seconda stagione:. Un seguito di cinque episodi, già preannunciato da tempo, che uscirà il 9 gennaio 2025. E sarà un vero e proprio tuffo nella vita della “nuova” in cinque puntate, per mostrare la showgirl e conduttrice «come non l’avete mai vista». Tra occasioni eleganti e la quotidianità di casa, tra amiche e l’amore con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui ha iniziato una storia poco dopo la fine della relazione con l’ex capitano della Roma, che una decina di giorni faha denunciato per abbandono di minore. Epromette che della nuova fiamma si potrà seguire ogni passo «a partire dal giorno del loro primo incontro».