Liberoquotidiano.it - Dal canone Rai al bonus Natale, via libera al dl fiscale con maggioranza spaccata

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - DalRai a 90 euro ai i contributi ai partiti, dalla riapertura del concordato al, è stato un viaal cardiopalma in commissione Bilancio al Senato al decretocollegato alla manovra. Il dl approda oggi in Aula a Palazzo Madama, ma laè andata sotto durante il voto a due emendamenti: quello sul taglio delRai sostenuto dalla Lega con l'appoggio di Fdi e Mef e quello sulle misure per la sanità in Calabria a firma dell'azzurro Claudio Lotito. La premier Giorgia Meloni ha però ridimensionato la portata della spaccatura. "Sono schermaglie, non ci vedo nulla di particolarmente serio.", ha detto a margine dei lavori della X Edizione dei Med Dialogues. Ma l'opposizione attacca con la segretaria del Pd Elly Schlein che parla di "in frantumi" e divisioni "evidenti".