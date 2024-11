Liberoquotidiano.it - Contaminazione da farmaco, Iga Swiatek sospesa: ecco perché il verdetto spaventa Jannik Sinner

Arriva lo stop per Iga, attuale numero due del tennis femminile mondiale e per molto tempo dominatrice della classifica Wta: l'atleta polacca è risultata positiva ad un controllo anti-doping ed è stataper un mese. Lo stop è stato deciso dall'Itia, ossia l'International Tennis Integrity Agency, la stessa agenzia che aveva scelto di non sospendereper la vicenda Clostebol (e il ricorso della Wada che può costare uno stop aè proprio contro la decisione dell'Itia). La notizia dello stop allaè arrivato dall'Itia stessa: la quattro volte vincitrice del Roland Garros è stataper un mese nell'ambito del programma antidoping, il tutto per essere risultata positiva alla trimetazidina (Tmz), una sostanza proibità di cui è stata trovata traccia in un campione fuori competizione nell'agosto 2024.