Come finisce Pac-Man? Il leggendario gioco arcade della Namco e il finale criptico

Se c’è un titolo, nella storia dei videogiochi, che ha definito un’intera era è sicuramente Pac-. Uscito nel 1980, il capolavoro dinon solo ha conquistato milioni di giocatori, ma ha anche stabilito lo standard per i cosiddetti giochi “a punteggio”, ovvero quei giochi in cui ilconsisteva nel battere il punteggio del primo in classifica. Tuttavia, dietro l’apparente semplicità dei suoi labirinti colorati si nasconde un mistero che pochi conoscono: il cosiddetto Kill Screen del livello 256. Questo non è un“classico”, con fanfare e applausi virtuali, né una ricompensa per le centinaia di ore spese a divorare palline e fantasmi. È piuttosto il risultato di un bizzarro errore tecnico che ha reso ilimmortale. ma anche inevitabilmente infinito.Partiamo dai fatti: Pac-non è mai stato progettato per avere un