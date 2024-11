Movieplayer.it - Christopher Nolan vuole Robert Downey Jr. nel suo prossimo film ma...

Leggi su Movieplayer.it

Secondo una recente indiscrezione,vorrebbe che ancheJr. entrasse nel cast stellare del suoprogetto, ma l'attore potrebbe essere troppo impegnato. L'amatissimo registaha già messo insieme un cast di tutto rispetto per il suo misterioso nuovoe, stando a quanto riportato, ha ancora un posto libero da assegnare. Secondo un'ultima indiscrezione, il regista della trilogia del Cavaliere Oscuro è intenzionato a lavorare di nuovo conJr. dopo l'interpretazione dell'attore, premiata con l'Oscar, in Oppenheimer. Purtroppo, i numerosi impegni diJr. nel MCU nel ruolo del Dottor Destino potrebbero impedirgli di partecipare alla produzione. Avengers: Doomsday, ecco come potrebbe apparire il Doctor Doom diJr.