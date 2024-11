Chiccheinformatiche.com - Canone Rai 2025, cosa è successo? E’ stato abolito o si paga sempre?

IlRai tornerà a costare 90 euro nel, come stabilito dal testo iniziale della manovra. Con 12 voti contrari e 10 favorevoli, la Commissione Bilancio del Senato ha respinto l’emendamento proposto dalla Lega, che chiedeva una riduzione della tassa a 70 euro, l’importo attualmente in vigore per gli italiani, come previsto dall’art. 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.Rai, niente scontiLa maggioranza di governo si è divisa, creando un inciampo che, secondo fonti a Palazzo Chigi, non giova a nessuno. Forza Italia ha infatti votato contro l’emendamento, nonostante il parere favorevole del Tesoro. La questione si è giocata sul piano degli equilibri economici: ridurre ildi 20 euro avrebbe comportato una perdita di 430 milioni di euro per la Rai, un indebolimento del servizio pubblico radiotelevisivo per alcuni, mentre altri hanno suggerito di compensare il disavanzo con un (già ipotizzato) aumento del tetto pubblicitario.