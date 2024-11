Sport.quotidiano.net - Bocce, il ruolo della Persicetana e delle altre realtà. San Giovanni, profumo tricolore. Da sabato tanti scudetti in palio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Campionati italiani a casa Belinelli. Solo che al posto di schiacciate, punti e assist, ci saranno bocciate e avvicinamenti al pallino per una manifestazione che suscita fin d’ora tanto interesse.e domenica Sanin Persiceto, paese natale del capitanoVirtus – il primo e per il momento unico italiano capace di vincere un titolo nella Nba, proprio dieci anni fa, con la maglia dei San Antonio Spurs – ospiterà i campionati italiani assoluti di. La Federazione italiana, in collaborazione con il comitato regionale Emilia-Romagna ha affidato l’organizzazione alla Bocciofila. Arriveranno centinaia di atleti da tutta Italia e non mancheranno i campioni, alcuni dei quali di casa nostra. La manifestazione prevede questi campionati: italiani categoria A maschile- individuale, coppia, terna (raffa); italiani categoria A femminile-individuale (raffa); italiani tiro di precisione categoria A (petanque), italiani tiro di precisione e tiro progressivo categoria A (volo); italiani tiro progressivo under 18 (volo).