Game-experience.it - Bloodborne Remastered o Remake in arrivo? Un nuovo indizio di Sony accende le speranze dei fan

Leggi su Game-experience.it

è tornato nuovamente a far parlare di sé in seguito all’annuncio a sorpresa della nuova manutenzione da parte die FromSoftware, visto che la data scelta dalle due società è stata vista da molti fan come una vero propriocirca l’di una nuova versione del gioco. Ma il noto insider Jeff Grubb ha smentito prontamente questa teoria.Difatti come segnalato prontamente da FroSoft News su X (ex Twitter), l’apprezzata esclusiva PlayStation 4 riceverà una nuova manutenzione il 3 dicembre, proprio la data scovata da alcuni fan nelle scorse settimane in uno spot tv dedicato a PlayStation.Precisiamo che in quell’occasione secondo una consistente fetta della communityaveva di fatto anticipato la data in cui sarebbe andato in scena ilPlayStation Showcase o State of Play, così da celebrare come si deve il trentesimo anniversario di PlayStation.