Gaeta.it - Arrestato un giovane tunisino a Ivrea, accusato di tentato omicidio e risse nel Movicentro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ci sono stati nuovi sviluppi a, dove la polizia haun 18enne, Ahmed Kacem, con l’accusa di. Ildi avere ferito due uomini durante una rissa che ha coinvolto diversi partecipanti. La situazione ha attirato l’attenzione anche per altri eventi recenti legati al crimine e allo spaccio di droga nella zona, creando una preoccupante atmosfera di insicurezza per i residenti e i frequentatori delle aree vicine.L’arresto e le accuseAhmed Kacem è statonelle scorse ore e il provvedimento è stato convalidato, con la decisione di applicare la custodia cautelare in carcere. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ilè ritenuto responsabile di aver ferito due persone durante una violenta rissa avvenuta giovedì 21 novembre, nel piazzale del