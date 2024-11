Tpi.it - Antisismica: dalla prevenzione agli adeguamenti, come accrescere la sicurezza negli edifici industriali

La gestione del rischio sismico nelle strutturerichiede un approccio attento e lungimirante, che tenga conto non solo delladelle persone, ma anche della salvaguardia degli spazi di lavoro e della continuità operativa. In Italia, dove i fenomeni sismici sono frequenti e potenzialmente distruttivi, è fondamentale adottare misure capaci di ridurre al minimo l’impatto dei terremoti suglie sulle attività aziendali.Attraverso soluzioni tecniche avanzate e piani diaccurati, le aziende possonolastrutturale delle costruzioni, assicurandosi che glirispondano adeguatamente in caso di sollecitazioni sismiche.Normative antisismiche: cosa dice la leggeLe regole antisismiche italiane sono tra le più rigorose, proprio per la posizione geografica del paese, situato in una delle aree a più alto rischio sismico d’Europa.