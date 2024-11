Ilrestodelcarlino.it - Zecchino d’Oro 2024: tra i big anche Topo Gigio

Bologna, 27 novembre– Da Lucio Dalla a Pino Daniele, il fascino per i testi rivolti al pubblico dei più piccoli attraversa da anni la grande canzone pop d’autore italiana. Scrivere le canzoni che partecipano alloè una maniera per confrontarsi con i gusti dei bambini. Succedecon l’edizione, che va in onda, come sempre su Rai 1, con le semifinali venerdì e sabato (dalle 17.05 alle 18.45) e con la finale che celebrerà la canzone vincitrice, domenica 1 dicembre (dalle 17.20 alle 20). Nel teatro dell’Antoniano, nella storica sede bolognese di via Guinizelli, è in programma una lunga festa interamente dedicata alle 14 ballate selezionate per la fase finale, molte delle quali create proprio da nomi importanti dello spettacolo. Questa volta hanno prestato allola loro creatività, tra i tanti, Red Canzian, Luca Argentero, Johnson Righeira, Piero Romitelli, Andrea Mingardi, Enrico Galiano, Massimo Zanotti, Giulia Luzi, i Thru Collected e Max Elias Kleinschmidt.