Trasporti sostenibili | l’Italia punta sull’idrogeno

L’idrogeno è una delle chiavi principali per la decarbonizzazione, l’indipendenza energetica e la competitività tecnologica del. E su di esso sianche per ridurre i costi di luce e gas di famiglie e imprese. Il governo "è determinato nel portare avanti questa sfida" ha assicurato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto in occasione della presentazione della "Strategia nazionale idrogeno" elaborata dal Mase. La sfida, ha aggiunto il ministro, "sarà l’adattamento del nostro sistema industriale" perché "comporterà una vera rivoluzione industriale, con un mix di produzione di energia sotto forma ordinaria e in aggiunta l’idrogeno con il suo contributo importante negli anni futuri per noi, sul fronte del trasporto pesante, aereo, navale, stradale e ferroviario".