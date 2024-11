Gaeta.it - Swissport trionfa al Premio Louis Braille 2023 per l’inclusione delle persone non vedenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, unaprincipali aziende mondiali specializzata nei servizi di terra aeroportuali, ha ricevuto ilnella sua 28esima edizione. Questo riconoscimento è destinato a quelle personalità e organizzazioni che si impegnano per migliorare la dimensione della vitacon disabilità visiva. Il prestigiosoè stato assegnato aper il suo innovativo progetto “Volare oltre la vista”, un’iniziativa che si prefigge di aprire nuove strade nella realtà lavorativa per lenon. L’evento di premiazione si è svolto presso il Teatro Ambra Jovinelli di Roma, all’insegna di un’inclusione sociale sempre più attuale e necessaria.e il progetto “Volare oltre la vista”Il progetto “Volare oltre la vista” rappresenta un esempio significativo di come un’azienda possa attivamente partecipare al miglioramento della vita lavorativacon disabilità visiva.