Star Wars | l’Ascesa di Skywalker il fumetto a lungo atteso conterrà scene che non sono nel film

Leggi su Cinefilos.it

di, ilche nonnelAnnunciata per la prima volta per un’uscita nel 2020, la tradizione di adattamenti a fumetti didella Marvel Comics continua finalmente il prossimo febbraio condi.Scritta da Jody Houser e illustrata dall’artista Will Sliney, la serie limitata di cinque numeri annunciata in precedenza porta finalmente su carta ildidel 2019. Oltre a raccontare l’ultima, disperata speranza della Resistenza, lo scioccante ritorno dell’Imperatore Palpatine e altro ancora, la serie includerà tutte le nuovenon presenti nelfinale.Quest’ultima parte è particolarmente interessante, soprattutto perché l’Episodio IX ha lasciato i fan dicon una lunga lista di domande senza risposta.