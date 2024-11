361magazine.com - Squid Game 2: svelato il trailer, cosa sappiamo

Cresce l’attesa per il secondo capitoloNetflix rivela ildell’attesissima seconda stagione di, dal quale emergono nuovi avvincenti dettagli sui giochi mortali e sui personaggi che dovranno affrontarli.anche un nuovo poster in cui i giocatori dicorrono verso una destinazione sconosciuta, mentre il protagonista Seong Gi-hun guida la carica, dando ufficialmente il via alla competizione.Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) fa il suo ritorno, impegnato in un’intensa battaglia con il misterioso Front Man (Lee Byung-hun). Con lo svolgimento di nuovi giochi, la posta in palio diventa sempre più letale, e la missione di Gi-hun di porre fine ai giochi una volta per tutte diventa il centro del conflitto. Riuscirà nel suo intento, o il sistema reclamerà ancora più vittime?Il conto alla rovescia è iniziato: la seconda stagione disarà disponibile solo su Netflix dal 26 dicembre.