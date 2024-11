Lanazione.it - Sgomberato il palazzo occupato in via Bardelli

Firenze, 27 novembre 2024 –oggi uno stabile, di proprietà privata, in via, nel quartiere di Rifredi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, i vigli urbani e anche gli assistenti sociali. A motivare lo sgombero un provvedimento di sfratto per restituire l’immobile ai proprietari. Nell’edificio vivevano una trentina di persone, tra cui sette minorenni italiani, maghrebini e dell’Est Europa. PRESSPHOTO Firenze, Sgombero con forza pubblica di una palazzina occupata in viaGiuseppe Cabras/New Press Photo In una notaVecchio spiega che l'intervento si è concluso con l'accoglienza temporanea di 17 persone in condizioni di fragilità. Si tratta di tre nuclei familiari con figli minori, una donna anziana invalida e un uomo anziano e un adulto già in carico ai servizi di salute mentale.