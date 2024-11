Quotidiano.net - Sanremo Giovani, i semifinalisti dopo la terza puntata

serata di2024 e tre nuoviche si aggiungono ai sei delle prime due puntate del talent show condotto da Alessandro Cattelan e in onda il martedì in seconda serata su Raidue. I primi sei– tutti loro si sfideranno il 10 dicembre, la finale sarà in prima serata su Raiuno il 18 dicembre – sono Grelmos, Tancredi, Mazzariello, Selmi, Settembre e Mew.2024, idella secondaLe tre sfide della serata di martedì 26 novembre hanno visto affrontarsi Alex Wise e Nicol, Cosmonauti Borghesi e Bosnia, Giin e Arianna Rozzo. Tutti i sei artisti in gara si sono esibiti anche in questa serata davanti alla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, e Daniele Battaglia.