Tvzap.it - Richiamo urgente dai supermercati per rischio salmonella: “Non mangiatelo”

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo alimentare in data 26 novembre 2024, per un noto prodotto. Può succedere che alcuni prodotti messi in commercio nei supermercati vengano ritirati. Le cause sono svariate: l'alimento è contaminato da qualche sostanza oppure non rispetta le normative sul prodotto. In questo caso il Ministero ha lanciato l'allarme sull'alimento per rischio salmonella. Vediamo di quale prodotto e che problemi sono stati riscontrati. L'allerta del ministero di Salute. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di allerta alimentare sul portale ufficiale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.