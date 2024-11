Ilgiorno.it - Olimpiadi sì, ma Milano è senza impianti di atletica: “Le piste in condizioni disastrose”

Leggi su Ilgiorno.it

– “Non è una guerra tra sport, semplicemente una denuncia: amancano gli”. La fotografia della situazione la fa Franco Angelotti, dirigente e numero uno della Bracco, deluso e amareggiato dalle poche soluzioni e strutture degne di ospitare non solo competizioni, ma in primis gli allenamenti di. “L’altro giorno ho letto un articolo in cui Dino Meneghin diceva chehache fanno piangere. Sono d’accordo con lui.hada terzo mondo, dall’al nuoto. Stiamo perdendo un’enorme occasione con i Giochi Olimpici per mettere mano all’stica sportiva”. Basti pensare all’eterna questione San Siro, all’Allianz Cloud che ospita tre squadre e vari gli eventi (con il Premier Padel di dicembre le società dovranno emigrare altrove), più le incognite del futuro.