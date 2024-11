Terzotemponapoli.com - Novellino: “Lukaku ha grandissime qualità, come si può criticare un giocatore come lui?”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue parole:

Novellino su Lukaku

"Il Napoli esce alla grande dal 'ciclo terribile': sette punti in quattro partite, mostrando carattere, capacità di soffrire e anche gioco. E poi secondo me ha un grande attaccante che è Lukaku straordinario, punto di riferimento, determina le giocate, fa salire la squadra, fa sponda per i suoi compagni. E' importantissimo per Kvara, Politano, Neres e anche i centrocampisti azzurri. Sarebbe il giocatore ideale per chiunque, non solo per Conte.