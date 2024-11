Lanotiziagiornale.it - “Meloni tradisce i suoi elettori. Ha votato col centrosinistra”. Parla l’europarlamentare dei Cinque Stelle, Della Valle

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La seconda Commissione presieduta da Ursula von der Leyen è stata approvata dal plenum delmento europeo con appena 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, che è di 360 eurodeputati su 720. Un dato pari al 51,39% degli aventi diritto, il peggior risultato di sempre nella storia europea. Danilo, euromentare del Movimento 5, come si deve leggere questo risultato?“Come un fallimento. Ursula Von der Leyen ha provato a forzare la mano allargando la sua vecchia maggioranza a destra, ma ha lasciato per strada 31 voti rispetto al voto di luglio. Questo significa che, aggiungendo i voti di Fratelli d’Italia e dei conservatori di Ecr, ha perso in totale una settantina di voti. Nasce dunque una Commissione debolissima perché supportata da una maggioranza che contiene dentro tutto e il contrario di tutto e che si spaccherà subito alla prossima plenaria come già dimostrato durante la votazione sulla leggedeforestazione.