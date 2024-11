Udine20.it - “Marcho. L’ultima bandiera”: ultimi giorni per vederlo gratuitamente su RaiPlay

Il docufilm racconta la storia di Marco di Moruzzo, ultimo portadel Patriarcato oppostosi all’invasione di Venezia nel 1420Ancora pochiper poter guardare,, su”, andato in onda in prima assoluta su Rai Storia, lo scorso 31 ottobre, all’interno della trasmissione “5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità”. Vi si accede dalla playlist dei programmi, selezionando appunto il titolo della trasmissione.Come ha sottolineato il conduttore del programma, Giorgio Zanchini, si tratta di un’occasione straordinaria per scoprire aspetti poco conosciuti e molto affascinanti della storia del Friuli. Una storia intrecciata con eventi significativi della storia europea.Il docufilm, una co-produzione ARLeF e Artevideo, con la regia di Marco Fabbro, narra la vicenda di Marco di Moruzzo, l’ultimo Portadello Stato patriarcale di Aquileia.