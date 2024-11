Oasport.it - LIVE Bielsko Biala-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: parte il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Primo tempo vincente di Pacak.1-2 Pallonetto vincente di Antropova, 17 punti personali per Ekaterina.1-1 Passa Antropova da posto 4.1-0 Out la palla piazzata di Herbots.SET0-2 BAJEMAA nei 3 metri , chiude il parziale. Ottimo secondo set.22-24 Altro mani out Angelina.21-24 ANTROPOVA, CHE PALLONETTO in fioretto!21-23 Mani out di Angelina.TIME OUT20-23 Out la battuta di Piasecka.20-22 Invasione di Carol, col fianco.19-22 ANTROPOVAAA, missile che gela la difesa polacca.19-21 Errore al servizio di Baijens.18-21 Diagonale vincente di Herbots.18-20 Si ferma sul nastro la battuta di Bajema.17-20 Esplode la parallela Antropova!17-19 Solo forza nella battuta di Antropova, out!16-19 Contrattacco in fast di Baijens,bene cosi!16-18 Pallonetto a due mani di Bajema, nono punto per lei.