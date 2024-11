Gaeta.it - L’India si afferma come epicentro di opportunità: il ruolo di Mumbai e del made in Italy

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto attuale,sta emergendoun punto di riferimento cruciale nel panorama socio-economico mondiale. Caratterizzata da una crescita del PIL che supera quella della Cina e da una popolazione giovane, questa nazione ha assunto un profilo di rilievo che attira investimenti e interesse internazionale. La recente visita della nave Vespucci a, accompagnata dal Villaggio Italia, segna un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e India, evidenziando l’importanza di questo mercato in continua espansione.: un cantiere in continua evoluzionesi presentauna città in fermento, un enorme cantiere che ha modificato in modo tangibile il suo aspetto negli ultimi anni. Questo rapido sviluppo non è solo visibile nei grattacieli che spuntanofunghi, ma anche nelle infrastrutture moderne che trasformano il tessuto urbano.