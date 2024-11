Amica.it - Le Silver Models ci ricordano che la bellezza non ha età

Leggi su Amica.it

Laè senza età. Punto. O meglio: può evolvere e cambiare con il passare del tempo, senza perdere la forza e l’intensità che la contraddistingue. LaGeneration, composta da donne che abbracciano con fierezza i loro anni (dette anche), non è solo simbolo di autenticità, ma anche di rivoluzione culturale. Queste donne non si nascondono dietro ideali diirrealistici, piuttosto cercano ogni giorno di ridefinire il concetto stesso di fascino. E credono fortemente nella filosofia pro-ageing. E questo, ovviamente, sta influenzando anche l’industria del beauty. Forse laha finalmente capito che l’età non è una barriera o un limite, ma una tela su cui sperimentare?L’età argento nel beauty: lee l’importanza del concetto di aging gracefullyLe– cinquant’anni o più – stanno riscrivendo le regole di un’industria che, per anni, ha celebrato solo la giovinezza.