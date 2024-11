Lanazione.it - "La riforma dell'assistenza tra ospedale e territorio delle malattie reumatologiche nella regione Toscana”

Arezzo, 27 novembre 2024 – "Latra” ? Si è tenuto con successo, nell'ambito del Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo, l'evento dedicato all’'importanzatracroniche. La sessione organizzata dall’Associazione Nazionale Malati Reumatici, ha visto la partecipazione di rappresentanti di calibro del mondo sanitario Toscano tra questi il Dottor Enrico Desideri -Esperto del Ministroa salute per la programmazione, organizzazione e la gestionee Aziende Sanitarie ed il saluto’Assessore alla SanitàDottor Bezzini . Far crescere la consapevolezza'importanzaa Co-programmazione e Co-progettazione per garantire accessibilità e vicinanza alle cure, anche attraverso proposte di sistema integrato multidisciplinare del trattamento clinico e assistenziale: è questo il messaggio che si è voluto dare con la realizzazione di questa importante iniziativa.