Duna di sabbia sulla costa romagnola: un progetto da 2 milioni per proteggere il litorale

Facebook WhatsAppTwitter Laemiliana, che si estende da Comacchio a Cattolica, sta per subire un intervento significativo volto ail suo. Unelaborato dalle cooperative degli operatori balneari in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e i comuni costieri mira a realizzare una grandedi. Questo lavoro rappresenta uno sforzo collettivo volto a offrire una salvaguardia efficace per le strutture balneari e gli elementi naturali cirnti.Ladi: un’opera di difesa dal cambiamento climaticoLa creazione delladi, che si estenderà per un totale di 45 chilometri, è un investimento di circa 2di euro. I lavori di erigimento stanno per iniziare e si prevede che dureranno oltre un mese. Quest’anno, i lavori sono iniziati in anticipo rispetto al passato, motivati dai timori legati all’erosione costiera e ai cambiamenti climatici.