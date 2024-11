Inter-news.it - Con Pavard indisponibile Inzaghi punterà sul jolly Darmian

L’infortunio dilasciacol solo Bisseck per il ruolo di difensore di destra. Una situazione che chiamaad agire come.SOLUZIONE PER L’EMERGENZA – La brutta notizia di Inter-Lipsia è l’infortunio di. Il francese è stato costretto a uscire già durante il primo tempo, enel post partita non è sembrato ottimista su un suo recupero lampo. Questo ha come conseguenza che il tecnico dovrà rivolgersi al suoper tamponare la situazione. Parliamo di Matteoout:in soccorso diDOPPIO RUOLO – L’ex Parma infatti ha come caratteristica la capacità di passare da un ruolo all’altro senza controindicazioni. E sedi recente lo ha sempre impiegato da esterno, non va dimenticata la possibilità di schierareanche come difensore.