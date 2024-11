Liberoquotidiano.it - Commissione Ue approvata ma maggioranza stravolta: chi ha "tradito" Ursula, il voto è un caso politico

La nuovadiVon der Leyen ha ottenuto la fiducia del Parlamento europeo, nella plenaria oggi a Strasburgo, con 370 voti a favore, 282 contrari e 36 astensioni. Alsulla riconferma di Von der Leyen per il suo secondo mandato, i favorevoli erano stati 401. La percentuale più bassa da quando l'Europarlamento si pronuncia sulla. Segno che hanno lasciato il segno anche a livello pratico le polemiche per la composizione della squadra dei commissari, con i veti incrociati dei popolari spagnoli sulla socialista Teresa Ribera e del gruppo dei Socialisti & Democratici contro l'italiano Raffaele Fitto, la cui nomina è stata letta anche dal Pd come una apertura a Fratelli d'Italia e ai conservatori di ECR. I voti mancanti a, insomma, andranno ricercati proprio tra i socialisti, con ogni probabilità.