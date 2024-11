Justcalcio.com - CdS – Marusic, rinnovo di contratto con la Lazio in automatico: tutti i dettagli

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-27 11:12:15 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS:ROMA – Una clausola protegge la: ilin scadenza il 30 giugno 2025, come testimonia il bilancio, prevede une il prolungamento annuale a condizioni facilissime da raggiungere. Obiettivi sportivi: la curiosità è che non si tratta di una qualificazione europea o di un piazzamento tra le prime dieci. Soltanto nel caso in cui il club biancoceleste retrocedesse in Serie B, il difensore montenegrino sarebbe libero e svincolato a fine stagione. Adam, dunque, è blindato. Il retroscena risale all’ultimo, firmato da Kezman, il suo procuratore, e Tare, ex direttore sportivo della società biancoceleste. L’opzione di prolungamento (il cosiddetto più uno) era stata tenuta segreta e nascosta dagli agenti all’epoca della firma.