Gaeta.it - Catanzaro: sedici misure di sorveglianza speciale per maltrattamenti e atti persecutori

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le dinamiche maltrattanti ee in ambito familiare sono al centro dell’attenzione a, dove il Tribunale ha emesso un totale dididi pubblica sicurezza. Queste decisioni sono il risultato di indagini condotte dalla Divisione polizia anticrimine, che hanno coinvolto persone residenti in città e in comuni della provincia. Lesi riferiscono a reati gravi come, evidenziando la serietà della situazione legata alla violenza domestica.die destinatari coinvoltiLesono state disposte dalla seconda sezione penale del Tribunale di. Sono state suddivise in due periodi: tredici emesse nel primo semestre del 2024 e le restanti tre nel mese in corso.