Ilrestodelcarlino.it - Carpi, sospiro di sollievo per Zagnoni. A Legnago si spera nel ritorno al gol di Saporetti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ventitré gare dopo ilha assaporato lunedì sera il gusto della sconfitta interna. L’ultimo a violare il "Cabassi" era stato il Fanfulla 14 mesi fa, da allora in casa i biancorossi fra Serie D, Pule scudetto e Serie C avevano messo insieme una striscia record di 15 vittorie e 8 pareggi segnando 45 reti e subendone 19. Ma non c’è nemmeno tempo per pensare a quello che è successo perché fra quattro giorni si torna subito in campo per un finale di girone di andata che può risultare decisivo per la corsa salvezza della squadra di Serpini, con la sfida in trasferta sui campi delle ultime due della classe. Sabato alle 17,30 (orario confermato, le squadre avevano chiesto alla Lega Pro di anticipare alle 15 per il rischio nebbia, ma non è stato possibile) a, ultimo a -9 dai biancorossi, poi dopo aver ospitato la Torres si chiuderà il girone sabato 14 a Sestri Levante, penultimo (col Milan U23) a -6 da Calanca e compagni.